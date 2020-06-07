هبة مجدي ومحمد محسن في أحدث ظهور من منزلهما













نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها بصحبه زوجها الفنان محمد محسن .





وظهرت هبة مجدى في الصورة مرتدية هى وزوجها محمد محسن "تي شيرت " موحد كما اكتفت بالتعليق على صورتهما بقلب احمر .





يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.



