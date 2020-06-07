هبة مجدي ومحمد محسن في أحدث ظهور من منزلهما

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها بصحبه زوجها الفنان محمد محسن .
وظهرت هبة مجدى في الصورة مرتدية هى وزوجها محمد محسن "تي شيرت " موحد كما اكتفت بالتعليق على صورتهما بقلب احمر .
يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.
وشارك محمد محسن مؤخرا الفنانة مى كساب فى فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج محمد رفقى.