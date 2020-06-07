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فن

بمقطع فيديو مع حفيداتها.. غادة عبد الرازق تسخر من العزل المنزلي

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:06 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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اسماء الحسيني


شاركت النجمة غادة عبد الرازق فيديو جديد لأحفادها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت غادة معلقة على الفيديو وقالت: "أيام ما كانوا البنات لسه صغيرين يخرجوا يتفسحو دلوقتي خلاص كبروا جوه  البيت كورونا فيروس ".

وشاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانيين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.
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