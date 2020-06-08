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رياضة

بعد أزمة مبارة تشيلي.. برادلي عن عصام الحضري: شخص طيب.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:30 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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حسن العمدة
كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والحالي لفريق لوس انجلوس الأمريكي، عن علاقته مع عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق بعد اعتزاله دوليا؛ اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا في ودية الفراعنة وتشيلي.

وقال برادلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يشعر بالاسف لاتخاذ عصام الحضري هذا القرار الانفعالي، لكنه استمر بعد ذلك وأظهر للجميع قدرته على اللعب، مشيرا إلى أن هذه المواقف تمكن المدرب من الحكم على اللاعبين.

وتابع أن علاقته مع الحضري لم تكن سهلة وهو شخص طيب واذا قابله في أي وقت سيعانقه.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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