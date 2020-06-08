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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 691 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل 691 حالة وفاة جديدة بالولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 110 ألف و482 حالة وفاة. 

فيما سجلت الجامعة عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الان إلى ما يقرب من 2 مليون إصابة. 

والولايات المتّحدة الأكثر تضررا بفارق شاسع عن سائر دول العالم من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وتشهد الولايات المتحدة هذه الأيام احتجاجات عنيفة، ردا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد رجال الأمن. 

وطالبت السلطات الأمريكية من المتظاهرين العودة إلى منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من جديد في البلاد. 
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