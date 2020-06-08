ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا

أعلنت ألمانيا ، اليوم الاثنين، تسجيل 214 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس أصبح 184193 حالة، بعج تسجيل زيادة 214 حالة.





وأوضحت بيانات المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.





وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن حزمة مالية كبيرة للتحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الاستهلاك.





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وأقرت الحكومة الألمانية ، خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو، لانتشال البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ولفتت ميركل إلى أن الائتلاف الحاكم وافق على حزمة التحفيز، وتستهدف تسريع تعافي اقتصاد ألمانيا من الجائحة.



