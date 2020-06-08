بعد إعلانها القضاء على كورونا.. نيوزيلندا ترفع كافة القيود والتدابير الإحترازية

أعلنت نيوزيلندا ، اليوم الاثنين، رفع كافة القيود والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداءا من غدا، الثلاثاء، باستثناء قيود إغلاق الحدود؛ وذلك بعد القضاء على الوباء في البلاد.





قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن ، في مؤتمر صحفي لها اليوم، إن البلاد ستنتقل من حالة التأهب العام إلى المستوى الأول اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.





وأوضحت أرديرن أنه من خلال هذه الخطوة يمكن إقامة المناسبة العامة والمناسبات الخاصة دون قيود.









وعلاوة على ذلك، يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.





وأعلنت نيوزيلندا، اليوم الإثنين رسميا خلوها من اي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس في فبراير الماضي.





كما اعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية ، الاثنين الماضي، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال العشرة الأيام الأخيرة.





وقالت وزارة الصحة في بيان لها ، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة لدى البلاد بلغ 1154 حالة.



