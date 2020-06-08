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أخبار العالم

بسبب ابنها..مستشارة الرئيس السوري تثير حالة من الغضب على مواقع التواصل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:10 ص
مستشارة الرئيس السوري
مستشارة الرئيس السوري تثير حالة من الغضب على مواقع التواصل ا
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دعاء أبوهشيمة
أثارت تصريحات بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري، بشار الأسد، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضي، بعدما طالبت الشعب السوريون بالصمود والثبات في وجه التدهور الذي أصاب العملة السورية بعد اعلان أمريكا فرض عقوبات على البلاد تطبيقا للقانون.

ووفقا لـ العربية، صرحت شعبان لوسيلة إعلام محلية بأن: "قانون قيصر يستهدف سوريا وحلفاءها ولا خيار أمامنا سوى الصبر والصمود، فالصمود سيؤتي أكله قريبًا".

وأضافت: "يجب أن تكون العزيمة نفسها والصبر نفسه الذي مارسناه طيلة سنوات الحرب".

وقد أثارت تصريحاتهان حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت عدة صفحات بنشر صورا لابن شعبان المقيم في أوروبا بعدد من السيارات الفارهة التي يملكها، مذكرين المستشارة بحياة ابنها المرفهة في وقت يقبع فيه أغلب السوريين تحت خط الفقر. 

وبعد عدة ساعات من تداول الأخبار، خرج ابن المستشارة عن صمته، ونفى عبر تويتر الصور المنسوبة إليه، قائلا إنها تعود لشابين آخرين يقيمان خارج سوريا، ومؤكدًا أنه عاش حياة الطلاب العادية خلال فترة دراسته في بريطانيا، ونافيا امتلاكه سيارات. 

وقد سجلت الليرة السورية تدهورا قياسيا في قيمتها في السوق الموازية السبت.

وقال تجار ومحللون لوكالة فرانس برس، إن هذا الانخفاض بسبب قرب تطبيق عقوبات أمريكية جديدة عبر قانون قيصر.
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