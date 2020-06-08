بتجهيز 239 لجنة .. الشرقية تنهي استعدادها لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، حيت يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 50167 طالبا ، وعدد اللجان 239 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .





وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية صناعى 21372 طالبا وطالبة ، وعدد اللجان 115 لجنة ، وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية زراعى 610 طالبا وطالبة ، وعدد اللجان 19لجنة .





واشار الى ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى 28185 طالبا وطالبة ، وعدد اللجان 105 لجنة .





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وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى أنه بلغ عدد الاستراحات على مستوى المديرية 46 استراحة باجمالى عدد 1302 سرير .



