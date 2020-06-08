انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

يبحث الاطباء و العلماء حول العالم على لقاح و عقاقير لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا ، ومن ضمن التجارب التى نجحت فى علاج نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا التبرع بالبلازما، ولكن على الرغم من ذلك لها بعض الشروط و التعليمات لكى تنجح.





العلاج بالبلازما عن طريق من أصيب بفيروس كورونا وتعافى فإنه قد اكتسب أجساما مضادة، واكتسب مناعة تحميه من الإصابة بالفيروس، ويتم الاستفادة من ذلك، حيث يتم تطبيق نفس قواعد التبرع بالدم. ويتمعن طريق من أصيب بفيروس كورونا وتعافى فإنه قد اكتسب أجساما مضادة، واكتسب مناعة تحميه من الإصابة بالفيروس، ويتم الاستفادة من ذلك، حيث يتم تطبيق نفس قواعد التبرع بالدم.





وفى هذا السياق، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس اقسام الباطنة و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، يجب أن يتبرع المتعافون من فيروس كورونا بـ البلازما بعد التأكد من شفائهم ومرور 14 يوما على الشفاء.





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واضاف أشرف عقبة فى تصريح لـ صدى البلد، أن لابد من التأكد أن حالة المتعافين تسمح بالتبرع بالدم فهناك بعض الفئات ممنوعن من التبرع بـ البلازما وابرزهم كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة و مرضى الأنيميا.





وشدد على المتبرعين بـ بالبلازما ، بضرورة أن تكون نسبة الأجسام المضادة لهم لا تقل عن "واحد على 320 " حتى يتم الاستفادة من البلازما، والتأكد من سلامة الدم وأنه خال من أى أمراض فيروسية.