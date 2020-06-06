مدير مستشفى صدر العباسية السابق يوضح أضرار التدخين على مصابي فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عصام المغازى مدير مستشفي صدر العباسية السابق، إن الفتح التدريجي في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية الذى سيحدث في مصر اذا كان مرتبط بفتح المقاهي فلا بد من منع تواجد الشيشة.





وأضاف عصام المغازى خلال مداخلة هاتفية في برناج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن تأثير التدخين معروف اضرارة كما ان فيروس كورونا عند اصابته لفرد طبيعي يكون اقل تأثير وخطورة من الشخص المدخن وذلك لان رئة المدخن تكون مهلكة .









اوضح عصام المغازى ، أن الابحاث اثبتت ان المدخنين اكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا وبالخصوص تدخين الشيشة مؤكدا علي ان الشيشة تعمل علي نقل العديد من الامراض .





وتابع : أن الأمراض التي تنقل عن طريق مثل مرض السل والدرن والالتهاب الكبدي وفيروس كورونا وذالك لانه يستخدمها اكثر من فرد .





واستكمل : أنه اذا قمنا بفتح المقاهي يجب الا تعود الشيشة مرة اخرى لانها تعمل علي نقل الامراض .