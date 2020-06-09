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محافظات

الطرق السليمة للتخلص من الكمامة الطبية..تعرف عليها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:01 ص
كمامة
كمامة
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زينب الزغبي
حذرت الصفحة الرسمية للتثقيف الصحى التابعة لمديرية الصحة بدمياط، المواطنين من إلقاء الكمامة الطبية بعد استخدامها والتخلص منها دون قطعها.

وجاء في بيان صادر عن التثقيف الصحى بدمياط ، أن قطع الكمامة قبل التخلص منها أو التخلص منها بأي طريقه تمنع إعادة استخدامها مرة أخرى وذلك حتى لا نعطي فرصة لبعض معدومي الضمير في النبش في القمامة وأخذ الكمامات المستعملة من القمامة وإعادة استخدامها مرة أخرى وبيعها للفئات الأقل بسعر اقل.

ومن جانبه حذر الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحى بدمياط،  من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامة والجوانتي والذي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة بسبب فيروس كورونا المستجد والمنتشر في الفترة الحالية.

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وأشار إلى أن  الحكومة تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير حتى يتم السيطرة عليه بشكل كامل .

لافتا أن هناك البعض من مستغلى الأزمة من ضعاف الضمائر يقوم بالنبش في القمامة للحصول على الكمامات الطبية بعد إلقائها في القمامة بعد استخدامها لإعادة تدويرها مرة اخرى وبيعها بالسوق السوداء مما تسبب في اضرار صحية بالغه وقد تكون كارثية.

طالب، المواطنين بوضع الجوانتي والكمامة بعد تقطيعها في كيس مغلق وإيداعه مع المخلفات المنزلية بطريقة آمنة.

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