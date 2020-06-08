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فن

بسبب فيروس كورونا .. 5 مطربين يقررون تأجيل الألبومات الجديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:08 م
اليسا
اليسا
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أحمد إبراهيم
قرر عدد من المطربين تأجيل طرح ألبوماتهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم اليسا ومحمد قماح ومصطفى كامل.


نرصد أبرز المطربين الذين قرروا تأجيل ألبوماتهم. 


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إليسا : 
كشفت إليسا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تأجيل موعد طرح ألبومها الجديد.


وقالت إليسا :" صحيح الألبوم راح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحله النهائية، بس هالموضوع ما راح يبعّدني عنكن كتير. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان" ويضم الألبوم 20 أغنية متنوعة بين الرومانسية والدراما المصرى واللبنانى، حيث تتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء.


مصطفى كامل
بينما قرر مصطفى كامل تأجل طرح البومه الجديد بسبب فيروس كورونا والذى يعد بالنسبة له عودة جديدة بعد غياب عن الساحة الغنائية وكان مصطفى طرح كليب لأغنية بعنوان "مجرم" الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، ومن إخراج هيثم عنتر.


محمد قماح
أما المطرب محمد قماح كشف عن تأجيل ألبومه "قماح 2020" والذى يشارك فى تنفيذه وتوزيع محمود صبرى ومن أغانى الألبوم: "يا جاحدة، ومش بسهولة، وحوش عيونك، والبنات، ويا ليلة لا لا لا، يا فرحة قلبى". أغلب كلمات الألبوم من تأليف طارق مجدي، وعمر المهدي، وأحمد مرزوق.


طارق الشيخ 
رأى المطرب طارق الشيخ تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعي وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وإسلام شيبسى، ويشمل الألبوم 8 أغنيات متنوعة. 


ياسمين علي
قررت الفنانة ياسمين علي تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي يتكون من 7 أغان، توزيع أحمد عادل، وأغلب كلمات الألبوم من تأليف تامر حسين، ومن ألحان الملحن مدين.
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