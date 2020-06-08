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فن

محمد رمضان يطرح كليب كورونا فيروس.. اليوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:16 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
أعلن النجم محمد رمضان عن موعد طرح كليبه الجديد " كورونا فيروس" من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب محمد رمضان :" كليب كورونا فيروس اليوم ان شا الله".

وانتهى المخرج محمد سامى من تصوير كليب أغنية "كورونا فيروس" للنجم محمد رمضان، فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من فى تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة فى الكليب المقرر طرحه خلال ايأم قليلة على يوتيوب.

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 "كورونا فيروس" هو  الكليب الثانى الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان فى الكليبات، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 مليون مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى اخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.

وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا ساحقًا على كافة النواحى، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.
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