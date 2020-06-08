هدئ أعصابك .. هند صبري تشعل إنستجرام بصورة جديدة .. شاهد

شاركت الفنانة التونسية هند صبري ، جمهورها بصورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: " عندما تكون في شك هدئ أعصابك ".





و جاءت ردود الافعال كاتالي :

قمر يا هند دايما

بحب هدوءك

ممثله راقيه





وكانت شبكة نيتفليكس قد كشفت عن تعاقدها مع الفنانة التونسية هند صبري، لتقديم عمل درامي جديد، في سابقة تحدث للمرة الأولى، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه.





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