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فن

هدئ أعصابك .. هند صبري تشعل إنستجرام بصورة جديدة .. شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:41 م
هند صبري
هند صبري
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ندى فكري
شاركت الفنانة التونسية هند صبري، جمهورها بصورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: " عندما تكون في شك هدئ أعصابك ".

و جاءت ردود الافعال كاتالي :
قمر يا هند دايما 
بحب هدوءك 
ممثله راقيه 

وكانت شبكة نيتفليكس قد كشفت عن تعاقدها مع الفنانة التونسية هند صبري، لتقديم عمل درامي جديد، في سابقة تحدث للمرة الأولى، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه. 

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المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم عرضه عبر منصة  العام المقبل ٢٠٢١، من بطولة هند صبري، وستتولي تنفيذه أيضا من خلال شركتها Salam production. 

و اختيرت هند صبري الشهر الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.
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