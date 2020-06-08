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أخبار العالم

بداية من اليوم .. كندا تعفي عائلات المقيمين من قيود السفر وتسمح لهم بدخول البلاد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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ا ش ا
قررت الحكومة الكندية، اليوم "الاثنين"، السماح لبعض الأشخاص المنفصلين عن باقي أفراد عائلاتهم بسبب قيود السفر الحالية المؤقتة بالدخول إلى البلاد.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفي اليوم "الاثنين"، "إننا نقدم إعفاء محدودا للسماح لأفراد الأسرة المباشرين من المواطنين أو المقيمين الدائمين بالقدوم إلى كندا، وأي شخص يدخل البلاد سيضطر إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

من جهتها، ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية، أن الإعفاء سيبدأ في منتصف ليل اليوم.

ومنعت الحكومة دخول معظم غير المقيمين والمقيمين الدائمين في مارس، كما أبرمت صفقة مع الولايات المتحدة لإغلاق الحدود مؤقتا للسفر غير الضروري (مما يعني عدم وجود زيارات سياحية وترفيهية، مع إبقائها مفتوحة أمام حركة المرور التجارية والعمال الأساسيين) حتى 21 يونيو على الأقل.
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