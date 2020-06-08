بداية من اليوم .. كندا تعفي عائلات المقيمين من قيود السفر وتسمح لهم بدخول البلاد

وقال رئيس ا

لوزراء جستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفي اليوم "الاثنين"، "إننا نقدم إعفاء محدودا للسماح لأفراد الأسرة المباشرين من المواطنين أو المقيمين الدائمين بالقدوم إلى كندا، وأي شخص يدخل البلاد سيضطر إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما

".



من جهتها، ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية، أن الإعفاء سيبدأ في منتصف ليل اليوم.