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الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:40 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد دعم الاتحاد الأوروبي لإعلان القاهرة  لحل الأزمة الليبية.

 وقال بيتر ستاني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه وضع ليبيا يتميز بالثبات والحزم.

وأضاف بيتر ستاني، في تصريحات أذاعها برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ندعو للوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات العسكرية ومنع اي تدخلات خارجية والشروع في عملية تفاوضية للتوصل لحل سياسي".

وتابع: "لا حل عسكريا ممكنا للنزاع في ليبيا، وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس السيسي للحل الأزمة نجدها إيجابية وتصب في الجهود الدولية الهادفة إلى إقرار السلام والاستقرار في ليبيا".

وأكمل التحدث باسم الاتحاد الأوروبي "ندعم ونثمن المبادرة المصرية التي تعتمد على مقررات دعم ليبيا".
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