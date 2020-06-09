بعد توقف دام 5 سنوات.. كفر شكر المركزى تستقبل مصابي فيروس كورونا.. تجهيز230 سريرا و28 حضانة للأطفال المبتسرين .. محافظ القليوبية: دفع الأعمال لسرعة تسليم المشروع..صور

- مستشفى كفر شكر المركزى:

* يقام على مساحة 24 ألف متر مربع بتكلفة 212 مليون جنيه

* يضم كافة التخصصات وتخدم 200 ألف نسمة من أهالى كفر شكر

* تجهيز مخازن الأدوية والطاقم الطبي لسرعة الافتتاح والتشغيل









بعد توقف دام ما يقرب من 5 سنوات داخل مستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية بسبب أعمال التطوير والتجديد التى تجرى داخل المستشفى تستعد المستشفى لدخول الخدمة خلال الشهر الجارى لخدمة المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد









وتعد مستشفى كفر شكر المركزى أحد أهم المشروعات الصحية التى تجرى على أرض محافظة القليوبية؛ حيث يعد مستشفى كفر شكر مستشفى متعددة التخصصات ويقدم خدمة طبية لأهالى كفر شكر والمناطق المجاورة ، كما انها تخدم أيضا المسافرين على طريق بنها – المنصورة السريع.





ومقام المستشفى على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية ويقام بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه لخدمة نحو 200 ألف نسمة من اهالى قرى ومدينة كفر شكر.





ويضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب) كما يضم تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.





ويضم المستشفى تخصصات أيضا 106 أسرة بالإضافة إلى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.





فى سياق متصل وجه أهالى كفر شكر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بقطاع الصحة وتطوير عدد من المستشفيات منها كفر شكر المركزى مؤكدين ان بإفتتاح المستشفى الجديد سوف ينتهى معاناة المرضى فى الذهاب الى بنها وايضا الوقوع تحت رحمة المستشفيات الخاصة التى اصبحت تبالغ فى اسعار العلاج.





من جانبه تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مشروع المستشفى وذلك لدفع الاعمال وتسليم المستشفى خلال اسبوع لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا.





وقال المحافظ ان الزيارة تاتى فى دفع الأعمال وتسليم المستشفى خلال 10 ايام ليكون جاهزا لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث يتم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وجاري أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سرير و14 سرير عناية مركزه كما سيتم البدء في تركيب جهاز الاشعه المقطعيه و تجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبيه وفتح العيادات الخارجية.





وأكد المحافظ أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركه المنفذه بضرورة العمل على مدار24 ساعة وتكثيف العماله وتسليم المستشفى في الموعد المحدد كما تم تكليف وكيل وزاره الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الادويه الخاصه بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبيه المطلوبه سواق للطاقم الطبي او المرضي.





من جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الاطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال هذه الفتره التي يتم تجهيز المستشفى بها ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فور الانتهاء من المستشفى خلال 10 ايام حيث تم التنسيق مع الوزاره لعمل دورات تدريبيه للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.