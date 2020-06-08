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فن

أحمد داوود يحتفل بتصدر فيلم 122 NETFLIX مصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شارك الفنان احمد داوود متابعيه ببوستر فيلمه 122 من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" 

وعلق داوود على البوستر :" فيلم 122 يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى نتفلكس مصر"

وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.
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