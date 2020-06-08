الأقصر تودع 3 أطباء من جيش مصر الأبيض ضحايا لـ كورونا

حالة من الحزن الشديد انتابت محافظة الأقصر اليوم الاثنين بعد توديع ثلاثة شهداء من الفريق الطبي للجيش الأبيض بالمحافظة، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 ".





ونعت نقابة الأطباء بالمحافظة برئاسة الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء كلا من الدكتور محمد حسن استشارى الحميات ومدير مستشفي حميات الاقصر السابق، والذى أصيب منذ أيام أثناء أداء عمله بفيروس كورونا، وقام بعزل نفسه، ولكن بعد أن تدهورت حالته، تم نقله إلى العناية المركزة داخل مستشفى العديسات للعزل الصحي ولفظ أنفاسه الأخيرة منذ ساعات قليلة بداخلها.





والدكتور فايق فخرى مدير مكتب صحة الأقصر سابقًا، والذى وافته المنية متأثرا باصابته بفيروس كورونا وذلك اثناء عمله.





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والدكتور الصيدلى طارق مرتضى والذى وافته المنيه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ، وتتقدم نقابة الأطباء بخالص العزاء لنقابة الصيادلة ولعموم الصيادلة ولأهل المتوفي، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة قد قررت تجهيز المستشفيات التى تم الاعلان عنها من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا " كوفيد – 19 ".





والمستشفيات هى مستشفي الأقصر العام وتقع بوسط مدينة الأقصر ومستشفي القرنة المركزى وتقع غرب المحافظة و مستشفي العديسات المركزى بمركز الطود جنوب مدينة الاقصر و مستشفي حميات الأقصر وتقع فى منطقة الحبيل شرق المحافظة و مستشفي صدر اسنا والتى تقع جنوب المحافظة .