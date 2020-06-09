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رياضة

بعد واقعة شيكابالا.. اللجنة الخماسية: فيفا طلب وضع بند لـ نبذ التعصب والعنصرية في لائحة اتحاد الكرة..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:16 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسية المكلفة لادارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " أصر على استحداث بند في لائحة الاتحاد الجديدة بشأن نبذ التعصب 

وأضاف جمال محمد على في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن الفيفا قرر وجود عقوبة محددة لـ أي جماهير توجه هتافات عنصرية أو مسيئة لأي لاعب؛ مشددا على أن العقوبة ستكون شديدة للحد من ظاهرة الهجوم العنصري على اللاعبين والتي كان آخرها مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.


وتابع: أن الجمعية العمومية هي التي ستحدد لائحة الاتحاد الجديد عقب وضع البنود الأساسية لها من قبل اللجنه الخماسية بمعاونة الفيفا.

وأضاف جمال محمد على أن الفيفا أصر على وجود بند بشان حقوق الانسان لتوقيع عقوبات قاسيه على أي شخص يسيء أو يطلق هتافات عنصرية.
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