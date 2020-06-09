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رياضة

أنا اتربيت في الأهلي.. أحمد بلال يكشف سبب رفضه عرض الزمالك بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:56 ص
أحمد بلال
أحمد بلال
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حسام الحارتي
أكد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك تفاوض معه من أجل الإنضمام إلي صفوف الفريق الأول به، عقب رحيله عن القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية للقلعة البيضاء موسم 2010.

وأضاف أحمد بلال خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "،  أن نادي الزمالك تفاوض معه بمقابل مادي يتخطي حاجز الـ2 مليون جنيه في الموسم .

وأوضح:" رفضت عرض الزمالك؛ لأني اتربيت في النادي الأهلي، وأرفض اللعب في النادي المنافس بأي حال من الأحوال ".

وأشار أحمد بلال إلى أنه تعاقد مع نادي سموحة في ذلك الوقت في إطار رغبة مجلس إدارة نادي سموحة في تدشين جيل قوي من أجل حصد البطولات، لافتا إلي عدم استكمال المشروع بالشكل الذي يليق بإمكانيات النادي؛ بسبب تدخل بعض الأشخاص في ذلك الوقت .

وانتقد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، قرار أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء باتخاذ قرار الرحيل عن القلعة مؤكدا أنه قرار خارج عن المألوف .

وتابع:" أحمد فتحي لم ينجح في إدارة الأمر في ختام مشواره مع الأهلي جيدا ولكنه كان على ثقة بالتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء ".

واوصل :" كنت أعتبر أحمد فتحي ابنا من أبناء النادي الأهلي ولم  أتوقع رحيله ولو كنت مكان أحمد  فتحي وعبد الله السعيد لقررت البقاء ".

وأتم:" أتفق مع شريف إكرامي لأنه تعرض للظلم نظرا لتواجد محمد الشناوي حارسا أساسيا للفريق، وعلى أي لاعب الاعتزال بعد الجلوس 4 سنوات احتياطيا".

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