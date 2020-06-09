أنا اتربيت في الأهلي.. أحمد بلال يكشف سبب رفضه عرض الزمالك بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.. فيديو

أكد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك تفاوض معه من أجل الإنضمام إلي صفوف الفريق الأول به، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ، وذلك خلال فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية للقلعة البيضاء موسم 2010.





وأضاف أحمد بلال خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن نادي الزمالك تفاوض معه بمقابل مادي يتخطي حاجز الـ2 مليون جنيه في الموسم .





وأوضح:" رفضت عرض الزمالك؛ لأني اتربيت في النادي الأهلي ، وأرفض اللعب في النادي المنافس بأي حال من الأحوال ".





وأشار أحمد بلال إلى أنه تعاقد مع نادي سموحة في ذلك الوقت في إطار رغبة مجلس إدارة نادي سموحة في تدشين جيل قوي من أجل حصد البطولات، لافتا إلي عدم استكمال المشروع بالشكل الذي يليق بإمكانيات النادي؛ بسبب تدخل بعض الأشخاص في ذلك الوقت .



