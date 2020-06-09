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رياضة

لاوتارو مارتينيز يطالب إنتر ميلان بالموافقة على رحيله إلى برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:22 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
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محمد السعيد
طالب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، إدارة ناديه بالموافقة على رحيله إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن لاوتارو مارتينيز تقدم بطلبا إلى إدارة إنتر ميلان للموافقة على انتقالة إلى برشلونة، خلال الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن نادي إنتر ميلان يتمسك بدفع برشلونة شرط الجزائي الموقع في عقد لاوتارو مارتنيز والبالغ 111 مليون يورو، للموافقة على رحيل اللاعب، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 22 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 12 هدفا، وصنع 3 آخرين.

وتبلغ القيمية التسويقية لـ لاوتارو مارتينيز 64 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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