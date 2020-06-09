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أخبار العالم

لن تحدث تسونامي .. هزة أرضية عنيفة تضرب شرق إندونيسيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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على صالح
أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في اندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب جزيرة بورو في مقاطعة جزر مولوكاس في الجزء الشرقي من البلاد. 

وشعر بالهزة الارضية اليوم سكان جنوب جزيرة بورو في جزر مولوكاس الواقعة في الجزء الشرقي من البلاد.

ويقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل)، وبحسب السلطات ، لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في المنطقة.


وتقع الجزيرة التي ضربت بالهزة الارضية العنيفة في الجزء الغربي من حلقة النار، وهي منطقة نشطة زلزاليا في حوض المحيط الهادئ حيث تحدث العديد من الزلازل والانفجارات البركانية.
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