لن تحدث تسونامي .. هزة أرضية عنيفة تضرب شرق إندونيسيا

أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في اندونيسيا ، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب جزيرة بورو في مقاطعة جزر مولوكاس في الجزء الشرقي من البلاد.





وشعر بالهزة الارضية اليوم سكان جنوب جزيرة بورو في جزر مولوكاس الواقعة في الجزء الشرقي من البلاد.





ويقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل)، وبحسب السلطات ، لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في المنطقة.





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