شاكر: 16 مليار جنيه توفيرا في استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،إن الوزارة نجحت في دخول مجموعة من القدرات 28203 ميجا وات علي الشبكة من قدرات مركبة وعملاقة وتحت الإنشاء والمحطات العاجلة.





وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجحت فى تحقيق وفر في استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء بقيمة 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.









وقال شاكر في مؤتمر إعلان أسعار الكهرباء الجديدة ، إن الوزارة تعمل حاليًا على تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي وباقي أنواع الوقود في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية والتحول تدريجيًا للاعتماد على الطاقة المتجددة ، لافتا أن القطاع يعمل على تدعيم أطوال الشبكة الجديدة للكهرباء من خلال إضافة أطوال تصل إلى 6006 كيلو متر بنهاية العام الجاري





وكشف عن مساعي القطاع لإنشاء عدد من مراكز التحكم على مستوى الجمهورية وعلى رأسها مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة.





وتعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والصناعي والزراعي للعام المالي 2020 / 2021، والتي سيتم تطبيقها على استهلاك التيار بداية من أول يوليو القادم.





وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التي تعبر عن استهلاك شهر يوليو