AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء معقولة وبنسب ضئيلة. 

وقال وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،قبل لحظات من الاعلان عن أسعار الشرائح الجديدة،إن قرار الزيادة ليس قرارا شخصيا ولكنه قرار دولة.

وأضاف شاكر أن الدولة تراعى جميع الظروف التى يمر بها المواطنين واخذنا ذلك فى الحسبان ، ولكن يجب على المواطنون أن يراعو ان لدينا التزامات دولية وداخلية يجب الوفاء بها. 

يذكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى عام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه مدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم كورونا.. الكهرباء تعلن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي غدا

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

اليوم.. وزير الكهرباء يعلن عن الأسعار الجديدة للشرائح

بالكمامة والمرور من بوابة التعقيم..استعدادات وزارة الكهرباء لمؤتمر الإعلان عن زيادة الأسعار

ترشيحاتنا

في 24 ساعة.. شوكولاتة سايحة جوه كيك لـ حسن شاكوش وعمر كمال تحصد 8.3 مليون مشاهدة

فضل الصدقة للمريض.. أوصى بها النبي في هذه الأمراض

«قنبلة موقوتة».. أضرار جسيمة لعدم تهوية السيارة قبل القيادة

بالكمامة والمرور من بوابة التعقيم..استعدادات وزارة الكهرباء لمؤتمر الإعلان عن زيادة الأسعار

زعيم وطني مخلص.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على حكمه

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بنوبة قلبية.. أم شابة تلقى حتفها أمام طفليها خلال نزهة عائلية

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور