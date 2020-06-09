وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء معقولة وبنسب ضئيلة.





وقال وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، قبل لحظات من الاعلان عن أسعار الشرائح الجديدة،إن قرار الزيادة ليس قرارا شخصيا ولكنه قرار دولة.





وأضاف شاكر أن الدولة تراعى جميع الظروف التى يمر بها المواطنين واخذنا ذلك فى الحسبان ، ولكن يجب على المواطنون أن يراعو ان لدينا التزامات دولية وداخلية يجب الوفاء بها.





يذكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى عام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه مدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين.



