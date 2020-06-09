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أخبار البلد

اليوم.. وزير الكهرباء يعلن عن الأسعار الجديدة للشرائح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:03 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين
يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، اليوم عن أسعار الشرائح الجديدة.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إنه من المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، كاشفا عن أنه سيتم كذلك الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق 2019-2021.

وكانت أسعار شرائح الكهرباء العام المالى 2020/2019، كالآتي:

 الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشا)

 الشريحة الثانية من 51 إلى  100 كيلو وات (40 قرشا)

 الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشا)

 الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشا)

 الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش)

 الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات  (140 قرشا)

 الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا)
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