لمسايرة خطة للتنمية.. وزير الكهرباء: رفع كفاءة شبكات التوزيع لتوفير الطاقة.. والانتهاء من تركيب عدادات مسبقة الدفع بنسبة 73%

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أننا نعمل على توفير الطاقة الكهربائية لتتماشى مع خطة للتنمية، مشيرا إلى أننا نعمل على تحسين رفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية بالكامل.





وأضاف محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن عن أسعار الشرائح الجديدة، أنه في الفترة الحالية يتم رفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.





وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه تم تركيب عددادات مسبقة الدفع بنسبة 73% لتمكين عملية التحكم في توزيع الكهرباء، فضلا عن شكاوي القراءات غير الصحيحة.



