AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمسايرة خطة للتنمية.. وزير الكهرباء: رفع كفاءة شبكات التوزيع لتوفير الطاقة.. والانتهاء من تركيب عدادات مسبقة الدفع بنسبة 73%

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:55 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أننا نعمل على توفير الطاقة الكهربائية لتتماشى مع خطة للتنمية، مشيرا إلى أننا نعمل على تحسين رفع كفاءة شبكات التوزيع  على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأضاف محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن عن أسعار الشرائح الجديدة، أنه في الفترة الحالية يتم رفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه تم تركيب عددادات مسبقة الدفع بنسبة 73% لتمكين عملية التحكم في توزيع الكهرباء، فضلا عن شكاوي القراءات غير الصحيحة.

يذكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى عام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه مدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة للكهرباء: تنفيذ استثمارات بـ 32.4 مليار جنيه

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

بدء المؤتمر الصحفى لـ وزير الكهرباء للإعلان عن الأسعار الجديدة

وزير الكهرباء: إضافة قدرات كهربائية من 2014 حتى 2019 بأكثر من 28 ألف ميجا وات

وزير الكهرباء: بنهاية 2020 سيكون لدينا 49 محطة محولات كهربائية

ترشيحاتنا

قربنا نخلص الضبعة..الكهرباء تكشف عن آخر تطورات أول محطة نووية مصرية

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي.. وإعلان قيمة عقد مصطفى شوبير.. والقيعي يوجه رسالة لرئيس الزمالك

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد

بزيادة 252 في يوم .. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بألمانيا إلى 184193

شاعرة عراقية شقيقتاها استشهدتا في غزو العراق.. معلومات لا تعرفها عن شهد الشمري

شاهد رد الإفتاء على من ينتظر 20 دقيقة بعد أذان الفجر ليصلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد

أرخص 10 سيارات فى مصر 2020.. صور

للمرة الأولى .. ظهور بي إم دبليو X1 2023 أثناء اختبارها .. صور