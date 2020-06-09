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وزير الكهرباء : خطة بـ 23 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات التوزيع..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:54 ص
وزيرالكهرباء
وزيرالكهرباء
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد شاكر ، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الوزارة نسير بخطة واضحة ومرسومة لتنفيذ مشروعات الربط حيث يتم إعطاء كهرباء ربط مع السودان والاردن وليبيا  باجمالى يصل من 350 الى 400 جيجا وات .

وأضاف "شاكر " ،  خلال كلمته فى مؤتمر اليوم ، أن رفع وتوزيع شبكات الكهرباء أمر مهم جدا لأن الجمهور المستهلك العادى يتأثر تأثيرا كبيرا فى خدمة شبكات التوزيع .

وأشار إلى أننا مطمئنون من الناحية العلمية فى إنتاج الطاقة الكهربية ونقل الطاقة الكهربية ، ونحن سنصل فى نهاية هذا العام بنسبة 100% من الخطة الموضوعة في النقل والتوزيع .

وتابع :اننا لم نصل الى درجة عالية من الكفاءة فى شبكات التوزيع ،لانها موجودة فى قرى كثيرة جدا ، قمنا بعمل خطة كلفت حوالى 23 مليار جنيه وسنحاول الانتهاء منها بنسبة تصل الى من 100% .

وأكد ان سنقوم بعمل خطة تشمل مرحلتين كل مرحلة على  3 سنوات وتكلفة كل مرحلة من 20 الى 25 مليار جنيه تقريبا ، لنصل فى النهاية الى ان شبكات التوزيع حدثت بها نقلة نوعية .
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