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محمد شاكر: تثبيت سعر الكهرباء لمدة 5 سنوات لدعم الاستثمار ..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:03 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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نورهان رأفت
قال وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، إن الوزارة قررت تثبيت سعر الطاقة والكهرباء لمدة خمس سنوات، مؤكدا على أن الوزارة يهمها في المقام الأول الشفافية الكاملة مع المواطنين.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر فى مؤتمر صحفى اليوم ، أن تثبيت سعر الكهرباء للخمس سنوات المقبلة، سيكون جيد جدا للمستثمرين، حيث سيكون هناك أستقرار تماما في سعر الطاقة.

وأكد شاكر أن توزيع الطاقة سيتم على خمس سنوات قادمة ، بتكلفة 26.7 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن أسعارنا مازالت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخري، وتثبيت سعر الطاقة سيتم على نطاق القدرة الفائقة والعالية والمتوسطة.

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إطلاق المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتطوير شبكات الكهرباء.

 

وأضاف  الوزير، أن هناك خطوات للعمل على حل الشكاوي التي تاتي من قبل الجمهور، موضحا أن الهدف تنويع طرق التواصل مع الجمهور للاستجابة لشكواهم والتأكد من حلها.


وأِشار  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن جميع القراءات ستكون مسجلة ومصورة لحل شكاوي المواطنين ، موضحا أنه جاهز لحل اي مشاكل تعرض خلال وسائل الاعلام. 

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