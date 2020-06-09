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رياضة

اجتماع مهم لـ الكاف اليوم بشأن مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:17 م
كاف
كاف
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عمرو الحلوانى

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اجتماع هام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بشأن تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي بينما الزمالك سيواجه الرجاء المغربي على مستوي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وفى  كأس الكونفدرالية سيواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني وحسنية أغادير سيواجه نهضة بركان.


وقال موقع le360 سبورت المغربي: "لجنة الأندية التابعة للكاف ستعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو لمعرفة آخر تطورات مواعيد مباريات دور نصف ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.


وكان الكاف قرر تأجيل منافسات الدور قبل النهائي من مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفديرالية نتيجة انتشار فيروس كورونا الخطير فى البلاد.

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