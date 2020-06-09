71 مليون جنيه.. ثقافة البرلمان توافق على موازنات مكتبات مصر العامة

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنات صندوق مكتبات مصر العامة للعام المالي الجديد 2020 /2021، وجملتها 71.4 مليون جنيه.





وقال السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، إن هناك 18 مكتبة حاليًا في 14 محافظة تغطي الدلتا والصعيد، وتستهدف الانتشار في سائر المحافظات ثم الانتقال إلى المراكز والنجوع، لا سيما مع الحرص على تنمية التفكير ومهاراته، لمواجهة جماعات الظلام المتشدد مضيفًا: "يهمنا مواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة".





وأضاف ومن المستهدف خلال العام المالي الجديد افتتاح 3 مكتبات جديدة في فاقوس بمحافظة الشرقية وكانت معدة للافتتاح مارس الماضي وتأجلت لظروف انتشار فيروس كورونا، ومكتبه بالبحر الأحمر ستكون جاهزة يوليو القادم، وأخيرا مكتبه بعزبة البرج بمحافظة دمياط ستكون جاهزة سبتمبر.





وتابع الطايفي، أنه يجرى العمل على تجهيز مكتبة قنا العامة والتي ستكون بمثابة إضافة جديدة للمحافظة، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام، مشيرًا إلى أن طموح الصندوق افتتاح مكتبات لا سيما في أسوان والسويس وبني سويف لكننا ننتظر اعتمادات لهم، الأمر الذي دفع النائب نضال السعيد بتوصية وزارة المالية بتوفير لهم الاعتمادات اللازمة للبدء في أيهم ولتكن أسوان لا سيما وأهميتها، فطالبت المالية بخطاب يرسل رسمي إليها بما يمكنها من دراسة الأمر لتوفير الاعتمادات.





وفي السياق ذاته، أكد رياض رضوان، مدير مكتبة مصر العامة بالدقي، بتوفير الاعتمادات اللازمة بما يمكن من دفع نفقات النظافة لا سيما وتوجيهات وزارة الثقافة بالتعقيم المستمر كل يومين، مضيفًا: للاسف مش قادر ادفع منذ 3 أشهر لكن ليست هذه المشكله، ماذا عن القادم خاصة مع عدم القدرة على تحقيق الإيرادات السابقة في ظل الظروف الصحية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد".





ونوه رضوان إلى أن المكتبة الأم بها 300 المشترك، وهناك ملايين الإعارات الخارجية للكتب.



