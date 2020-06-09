اقتصادية النواب تنتقد غياب رئيس الرقابة المالية عن اجتماع اللجنة

انتقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غياب بعض المسئولين بهيئة الرقابة المالية عن حضور اجتماعها للتصويت على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالى الجديد 2020/ 2021 .
انتقد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة تعثر ممثلي الهيئة الحاضرين الاجتماع فى الإجابة عن استفسارات اللجنة، قائلا:"هل هذا استهانة بالمجلس واللجنة، مضيفا: "نحن الأمناء على المال العام، ولو كنتوا بتيجوا كنا عرفنا كل التفاصيل أولا بأول"، واتفق معه النائب طارق حسانين، عضو اللجنة، قائلا: "لن أوافق على مشروع الموازنة إلا فى حضور رئيس الهيئة".
ومن ناحيته تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة عن سبب تغيب رئيس هيئة الرقابة المالية عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/ 2021، قائلا: "رئيس الهيئة أصلا مش بييجى اللجنة رغم أن البرلمان رقيب عليها، فهيئة الرقابة المالية هيئة مستقلة ولكن تخضع لرقابة البرلمان، وبالتالى التقارير التى يتم إرسالها ليست للقراءة فقط".
وقررت اللجنة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء التصويت على موازنة هيئة الرقابة المالية ،الى جلسة اللجنة المقرر لها يوم الخميس المقبل، وشهد اجتماع اللجنة ارتباكا بين صفوف مندوبى وممثلى الهيئة خلال الرد على أسئلة النواب، حيث لم يكن لديهم إجابات عن تساؤلات النواب بشأن مشروع موازنة الهيئة.