نصائح للمحافظة على كاوتش السيارة

الاطارات أهم جزء في السيارة وهي المسؤولة عن سلامتك وسلامة اسرتك وهي من أكثر أجزاء السيارة عرضة للعوامل الخارجية التي قد تؤدي إلى تلفها، لذا يجب المحافظة عليها والقيام بصيانتها بصفة دورية، لأن تلفها قد يسبب حوادث سير لا قدر الله و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للمحافظة علي كاوتش السيارة .





نصائح للمحافظة علي اطارات السيارة :



- افحص ضغط الإطارات بشكل دوري لأنه عندما يكون ضغط الإطارات منخفض فيساعد علي تآكلها وزيادة نسبة استهلاك الوقود، كما أن ارتفاع ضغط الإطارات قد يعرضها للإنفجار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف و اوقات الحرارة العالية .

-يجب الاهتمام بترصيص العجلات لأن عدم الترصيص يؤدي إلى كثير من الإهتزازات في السيارة أثناء السير، وهو ما يؤثر على الإطارات و يتلف المساعدين مبكرا .

- لا تقم بالضغط علي الفرامل بشكل مفاجيء و بقوة لأنه يؤدي إلى احتكاك الإطارات بالأرض وهو ما يسهم في تلف الإطار قبل ميعادة .

- قم بصيانة المساعديون و البارات لانهم في حالة القيادة وهم تالفين يتلفوا الاطارات .

- لا تتجاهل ضبط الزوايا لانها تساهم في تأكل الاطارات .



- استعدل الجنوط ولا تتركها في حالة بالية حتي لا تتلف الكاوتشات .

