AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح للمحافظة على كاوتش السيارة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:06 م
كاوتش السيارة
كاوتش السيارة
Advertisements
اشرف عطية
الاطارات أهم جزء في السيارة وهي المسؤولة عن سلامتك وسلامة اسرتك وهي من أكثر أجزاء السيارة عرضة للعوامل الخارجية التي قد تؤدي إلى تلفها، لذا يجب المحافظة عليها والقيام بصيانتها بصفة دورية، لأن تلفها قد يسبب حوادث سير لا قدر الله و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للمحافظة علي كاوتش السيارة .

نصائح للمحافظة علي اطارات السيارة :

- افحص ضغط الإطارات بشكل دوري لأنه عندما يكون ضغط الإطارات منخفض فيساعد علي تآكلها وزيادة نسبة استهلاك الوقود، كما أن ارتفاع ضغط الإطارات قد يعرضها للإنفجار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف و اوقات الحرارة العالية .

-يجب الاهتمام بترصيص العجلات لأن عدم الترصيص يؤدي إلى كثير من الإهتزازات في السيارة أثناء السير، وهو ما يؤثر على الإطارات و يتلف المساعدين مبكرا .

- لا تقم بالضغط علي الفرامل بشكل مفاجيء و بقوة لأنه يؤدي إلى احتكاك الإطارات بالأرض وهو ما يسهم في تلف الإطار قبل ميعادة .

- قم بصيانة المساعديون و البارات لانهم في حالة القيادة وهم تالفين يتلفوا الاطارات .

- لا تتجاهل ضبط الزوايا لانها تساهم في تأكل الاطارات .

- استعدل الجنوط ولا تتركها في حالة بالية حتي لا تتلف الكاوتشات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مميزات ملء النيتروجين في الإطارات بدلا من الهواء

7 علامات تظهر لك تلف إطارات السيارة في الصيف

تعرف على فائدة ملء الإطارات بالنيتروجين

تعرف على علامات تلف المساعدين

احترس.. كاوتش السيارة قنبلة موقوتة في الصيف

المشاكل التي يسببها حفر الطرق وكيفية تفادي ضررها

ترشيحاتنا

فايلر لن يغامر باسمه من أجل الحارس.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

ننشر أول صور ترصد وصول أدوات محاربة كورونا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2020

أخبار الرياضة.. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور في الفيفا.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

هل المدخنون أقل عرضة لخطر كورونا؟ دراسة حديثة تحسم الجدل

مجلس الوزراء السعودي يصدر 15 قرارا جديدا..ويدعم جهود مصر ويرفض خطط إسرائيل

عملية رفع المناعة vitamin c.. أحمد التهامى يتحدى كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجذاب.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

رحيله أبكى شعوب أفريقيا.. قصة المناضل لومومبا وكفاحه ضد البلجيكيين.. صور

الزواج أو دفع ضريبة العزوبية.. مقترح غريب يثير الجدل والسخرية في إيران