بعد تقدمهم بأوراقهم لنقابة الإعلاميين.. الأعلى للإعلام ينهى أزمة مذيعات قناة النهار

ارسل الدكتور عصام الدين فرج ، الامين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، خطابا رسميا الى الدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة قنُوات النهار حول إنهاء أزمة مذيعات القناة الصادر لهم وقف وعدم الظهور على وساردئل الاعلام .

وقال الدكتور عصام فرج فى مخاطبته: لا مانع لدى المجلس من قيام المذيعات دعاء فاروق، ريم البارودي، علا شوشة بمزاولتهن لنشاطهن الإعلامي بالقناة وذلك بعد تقنين أوضاعهن بالنقابة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ان عودة المذيعات للعمل بعد التزامهم بقرار المجلس والتقدم بأرواقهم لحصولهم على تصاريح مزاولة المهنة وتوفيق أوضاعهم بنقابة الإعلاميين.



وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقف ٥ مذيعات من الظهور على وسائل الإعلام لحين تقيم أوضاعهم وذلك فى اول عمل له لضبط المشهد الإعلام .

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم 33 لسنة 2020 إصدار اللائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، منع ظهور كلًا من بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم الباردوي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، علي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلامين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح منها بمزاولة المهنة.

كما تضمن القرار أبضًا اللزوم الأمين العام للمجلس، والجهات المتخصصة بضرورة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

وكانت قد انعقدت امس لجنتا التصاريح والقيد بمقر نقابة الاعلاميين

وصرح دكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين ان لجنة القيد نظر ت ملفات المتقدمين لطلب القيد وحددت من ينطبق عليه شروط القيد كما منحت اللجنه بطاقات العضويه لعدد من من تم اعتمادهم من قبل وذهبوا الى النقابه اليوم لأداء القسم واستلام بطاقات العضويه



وأضاف نقيب الاعلاميين انه تم منح تصاريح مزاولةالمهنه للعديد ممن استوفوا الشروط منهم ثلاثه من الخمسه الذين صدر لهم قرار المنع من الظهور من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وهم: دعاء فاروق و-علا شوشه و ريم البارودي

كما تم منح التصاريح لاخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق

وأكد نقيب الاعلاميين ان التعاون مستمر بين النقابه والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لضبط المشهد الاعلامي

وأهاب نقيب الاعلاميين بجميع ممارسي النشاط الاعلامي سرعة التوجه الى مقر النقابه لتقنيين أوضاعهم وفقا للقانون

ومن جانبة اشار محجوب سعده عضولجنة القيد ان اللجنه مستمره في فرز اوراق المتقدمين وتطبيق القانون والحفاظ على الدوره المستنديه لأوراق المتقدم

واضاف خالد فتوح عضو لجنة القيد نستقبل يوميا الزملاء لتجديد عضوياتهم بالاضافة الى مايتم اعتماده من عضويات جديده