شارع رمسيس وكوبرى أكتوبر قبل ساعة من حظر التجول.. فيديو

ظهر التزام المواطنين بقرارات الحكومة للحد من انتشار الفيروس من التزام الجميع منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة , بالاضافة الى السيولة المرورية فوق كوبرى اكتوبر وذلك بسبب الالتزام الواضح بشكل كبير .

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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 31 مايو، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ لتبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الخامسة صباحًا.