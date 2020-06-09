إصابة مديرة صندوق دعم الأدوية بالبحيرة بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، عن إصابة الدكتورة رشا الشرقاوى، مدير صندوق دعم الدواء بديوان المحافظة والتى تشغل أيضًا منصب مدير صيدلية العلاج المجانى فى مبنى الديوان، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".





وأكد المصدر، علي قيام لجنة من مديرية الصحة بحصر المخالطين لها، وقيام إدارة الطب الوقائى بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام محافظة البحيرة ومنازل المخالطين عقب إصابة مدير صندوق الدواء وصيدلية العلاج المجاني.





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وتولت الدكتورة رشا الشرقاوي، منصب إدارة صيدلية العلاج المجاني بديوان محافظة البحيرة بترشيح من الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة السابق منذ عام 2017 بهدف تقديم العلاج لغير القادرين من أبناء المحافظة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.





وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أعلن اليوم الثلاثاء عن عن شفاء وخروج 60 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 399 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، .مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين

والجدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرر تشكيل لجنتى برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد لمتابعة مدى توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل وبحث اى مشاكل تعوق العمل بها.