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النفط فقط.. أحمد موسى: أردوغان أعلن رسميا سبب تواجده في ليبيا وأطماعه.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:00 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عمل لقاء اعلامي وتحدث عن أسباب تواجده في تركيا بالخرائط، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في توقيّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، في أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ادروغان ذهب للتواجد في ليبيا من أجل الحفاظ على النفط الليبي، وليس الشعب الليبي، مؤكدا أنه يريد السيطرة الكاملة للنفط الليبي.

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن أدروغان كشف بهذا الأمر عن نوياه لدخول ليبيا، وتطرق لثروات الشعب الليبي في اللقاء الاعلامي، لافتا إلى أن الديكتاتور اردوغان أعلن اهداف من احتلال ليبيا.

وعرض أحمد موسى، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بشأن أسباب تواجده في ليبيا، والذي عرض مساء أمس للشعب التركي.

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