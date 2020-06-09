ثروات النفط.. العشري: مطامع تركيا في ليبيا واضحة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، أن ليبيا تختلف عن سوريا بالنسبة لتركيا، مضيفا أن ليبيا تمثل بحيرة تعوم على الغاز والبترول ومطمع للكثيرين.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج « صالة التحرير »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن بترول ليبيا يسطيع دفع فاتورة تعميرها بكل سهولة، مشيرا إلى أن مطامع تركيا في ليبيا واضحة وهى الحصول على على ثروات النفط الذي يكفي لأكثر من 30 عاما.





تابع الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لديه قناعة أنه خلال 4 ايام ستحمل الكثير من الاشارات للحل السلمي للأزمة بعد التوافق الكبير من دول كثيرة لإعلان القاهرة.





وأكد الكاتب الصحفي أن 100 دولة أعلنت تأيدها لمبادرة مصر لترجيح الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين، لافتا إلى أن الأيام الأربع المقبلة ستحمل الكثير من المفاجأت بشأن الملف الليبي.







