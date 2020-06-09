AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يطلق هاشتاج "أردوغان شلح جيشة".. ويشكر القبائل الليبية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عادل نصار
اثنى الإعلامي أحمد موسى، على موقف القبائل الليبية والتي شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي لصالح الشعب الليبي أولًا.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه على الشعب الليبي الوقوف أمام أطماع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، متابعا أن :"وقت الحروب الشعب كله يكون جيش للدفاع عن الأرض".

وفي السياق نفسه هاج مقدم برنامج «على مسئوليتي»،  الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قائلا :"أردوغان شلح الجيش التركي، وأمر باعتقال العشرات من المعارضين له".

وأطلق أحمد موسى، هاشتاج أردوغان شلح جيشة، مطالبا رواد السوشيال ميديا العمل على هذا الهاشتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة أردوغان.
وخلال الحلقة، عرض الأعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لعنف اردوغان مع جيشة في عام 2016.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: تركيا تستغل عضويتها في الناتو لاحتلال ليبيا.. وسنواصل مواجهة أطماعها

أحمد موسى: اتفاق اليونان وإيطاليا ضربة على قفا أردوغان.. فيديو

النفط فقط.. أحمد موسى: أردوغان أعلن رسميا سبب تواجده في ليبيا وأطماعه.. فيديو

ترشيحاتنا

قفزة في الوفيات .. بريطانيا تسجل 1387 إصابة و286 وفاة جديدة بـ كورونا

بعد تقنين أوضاعهن.. انتهاء أزمة مذيعات «النهار» وعودتهن للظهور على الشاشة

إصابة شقيقة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا.. تفاصيل

عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.. تفاصيل

هل يصح الاغتسال بدون وضوء؟.. دار الافتاء تجيب

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميلك شوكولاته أحلى من المحلات.. فيديو

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

شاهد .. راندا البحيري فى إطلالة رياضية