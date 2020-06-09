أحمد موسى يطلق هاشتاج "أردوغان شلح جيشة".. ويشكر القبائل الليبية

اثنى الإعلامي أحمد موسى ، على موقف القبائل الليبية والتي شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي لصالح الشعب الليبي أولًا.





وأضاف موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه على الشعب الليبي الوقوف أمام أطماع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، متابعا أن :"وقت الحروب الشعب كله يكون جيش للدفاع عن الأرض".





وفي السياق نفسه هاج مقدم برنامج «على مسئوليتي»، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قائلا :"أردوغان شلح الجيش التركي، وأمر باعتقال العشرات من المعارضين له".





وأطلق أحمد موسى، هاشتاج أردوغان شلح جيشة، مطالبا رواد السوشيال ميديا العمل على هذا الهاشتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة أردوغان.

وخلال الحلقة، عرض الأعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لعنف اردوغان مع جيشة في عام 2016.







