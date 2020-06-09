محافظ بورسعيد يستعرض التفاصيل المالية والجدول الزمنى لمشروع استاد المصرى

اعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن عميق شكر وامتنان مواطنى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته بشأن اطلاق الاعمال الانشائيه لاستاد النادى المصرى الجديد.





والمقرر بنائه بنفس موقعه التاريخى بناء على الرغبة الجماعية للالاف من مشجعية وأعضائه، ولاستاد المدينة الرياضية المزمع انشاءها بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد .





وأضاف أن لقائه المطول مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بمكتبة بالقاهره – بحضور الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب – قد اسفر عن البدء فى تنفيذ الاستادين الاول استاد المصرى بسعة 12 الف مشجع ، وبتكلفة 600 مليون جنيه والثانى استاد سلام مصر بسعة 40 الف مشجع ضمن منشات المدينة الرياضة بسلام مصر بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه ، مع تكليف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحه بالمهمة وتحديد مدة التنفيذ بعامين فقط ( 24 شهرا ) .





وقال اللواء عادل الغضبان ان مخطط انشاء استاد لمصرى الجديد سيتضمن اقامة بعض المشروعات السياحية والرياضيه التى ستسهدف تعظيم الاستفادة من منطقة الاستاد بالكامل، مشيرا لاهمية توجية الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق وسمير حلبية رئيس النادى المصرى والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضه على مجمل المجهودات المبذوله من اجل بناء استاد المصرى الجديد والتنفيذ الفعلى للمخطط الهندسى الموضوع للاستاد الجديد والذى سيضاهى الاستادات العالمية .





ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على هديتة المزدوجه لمواطنى بورسعيد ومحبى النادى المصرى قلعة الرياضه الاولى بالمحافظة على توجيهاتة باطلاق اعمال الكيانين الجديدين واللذين يضافا الى انجاز المدينة الرياضة الاولى بالزهور والتى جرى تطويرها بتكلفة 400 مليون جنية وجرى افتتاحها فى 2017 وهو مايؤكد على حقيقة الاهتمام الرئاسى بالمجال الرياضى والشبابى بالمحافظة واستحواذ بورسعيد على نصيب الاسد بالمشروعات الرياضه العملاقه بجميع محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا:



