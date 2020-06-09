دار الإفتاء: الأكل باليد اليسرى ليس حراما.. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تناول الطعام له آداب وعلمنا إياها النبي في الحديث الشريف مخاطبا الغلام "يا غلام ، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك".





وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن معنى "كل بيمينك" هنا ليست على سبيل الوجوب، ولو كانت للوجوب لكان عدم فعلها حراما وعليها وزر يدخل النار في النهاية لأنه ارتكب محرما، وهذا ليس صحيحا.





وأشار إلى أنه يستحب للمسلم أن يأكل بيمينه، ولكن قد يكون الإنسان لا يتحكم بالاكل باليد اليمنى ، وهنا لا حرج ولا وزر عليه لو تناول ال

الطعام باليد اليسرى.





واستشهد بقوله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُم" كما يقول النبي في الحديث الشريف "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".



