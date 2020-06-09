لتعقيم العاملين بالمؤسسات العامة.. أستاذ بالجامعة اليابانية يقدم ابتكارا جديدا

أكد الدكتور محمد جلال ناصف، أن الهدف من فكرة مشروع غرفة الحجز الهوائي صممت لتعقيم العاملين في المرافق العامة المشروع هو المساهمة في الحد من الانتشار الواسع لأي تفشٍ محتمل لوباء COVID في جميع أنحاء البلاد، وقد تم تصميم الغرفة على شكل هندسي سداسي وتم توزيع رشاشات المادة المعقمة في أضلاع الغرفة لضمان تغطية أكبر جزء من جسم الشخص برذاذ المادة المعقمة.













واضاف أن الفكرة مستوحاة من غرف الحجز الهوائي المستخدمة في مختبرات الفيروسات وأيضًا في محطات الفضاء، حيث يتم تعقيم الشخص الوافد إلى المكان أولًا في منطقة انتقالية تسمى غرفة حجز هوائي ويعرض الشخص إلى بخار أو رذاذ مكثف من مادة مطهرة في الغرفة من فتحات معينة في جميع الجهات وبضغط عال لفترة تسمح بالقضاء على الميكروبات والعوالق.

















واوضح أنه تم اختيار بيروكسيد الهيدروجين المخفف بشكل صحيح كمطهر آمن وموصى به من قبل الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية للعملية.













وتابع: "بالنسبة لهيكل الغرفة، يوفر إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة عالية للتآكل لمواد التعقيم وللبيئة المحيطة الرطبة لتقليل وزن الغرفة مع الحفاظ على الرؤية الآمنة للغرفة".











