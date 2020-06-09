بعد إصابة عمدة كفر السابى وعزل 18 من المخالطين.. البحيرة تسجل أول حالة كورونا بين العمد والمشايخ

سجلت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين العمد والمشايخ، عقب تأكيد إصابة عمدة قرية كفر السابي التابعة لمركز شبراخيت وثبوت نتائج عينة التحاليل التي أرسلت للمعمل المشترك من مستشفي صدر دمنهور.





وأكدتمصدرمسؤول بمديرية الصحة، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبالتنسيق مع الإدارة الصحية، بأعمال الرش والتطهير والتعقيم لمنزل العمدة " محمد.م.أ " 59 سنة والمقيم بقرية كفر السابي بمركز شبراخيت وشوارع القرية كإجراء احترازي ووقائي.





وأضاف المصدر أنه تم حصر المخالطين لعمدة كفر السابي بمركز شبراخيت المصاب بكورونا بلغ عددهم 18 مخالطا جمعيهم من أفراد أسرته وزملائه في العمل، مشيرا الى عزلهم عزل منزلى لمدة 14 يوما، ومتابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة بالطب الوقائى .





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا



