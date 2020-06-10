الفرق بين العداد الكهربائي الذكي ومسبوق الدفع والعداد المنزلي العادي.. شاهد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن هناك 9.3 مليون عداد بنظام "مسبوق الدفع" و28 مليون عداد عادي.





وأضاف " أيمن حمزة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن الوزارة أطلقت تطبيق "احسب فاتورتك" يمكن من خلاله معرفة فاتورة الكهرباء.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الفرق بين العداد الذكي ومسبوق الدفع أن الأخير يحتاج إلي كارت للشحن فقط، منوها إلى أن الخدمة المتطورة من 1 يوليو يكون الشحن من خلال الموبايل بالنسبة للعداد مسبوق الدفع.





وأشار إلى أن الشرائح من الأولى حتى الثالثة تمثل حوالي 60% من مستهلكي الكهرباء، و الشريحة الثالثة تمثل 36% من مستهلكي الكهرباء وهي أكبر شريحة تم رفع سعرها، موضحا أن الشريحتين الأولى والثانية تمثلان حوالي 7 ملايين مشترك بنسبة 26% من المشتركين.



