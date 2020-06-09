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وزارة الكهرباء: الدولة تدعم المواطن فى الفواتير بـ200%

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:14 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن دعم الدولة للمواطنين فى اسعار الكهرباء يصل 200% مما يدفعه المواطن فى الفواتير، وتابع:"يعنى لو واحد بيدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40 جنيهًا".

وأضاف "حمزة"، اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن لن يتم اعتماد قراءة العدادات إلا بصورة وستظل مخزنة لمدة 3 شهور، وهذا يضمن للمشتركين تقديم شكواهم حيال اسعار الفواتير أن كان لديهم شكوى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضى 21%، موكدًا الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، مشيرا أن  الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات اخرى .
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