فض مشاجرة.. حقيقة تعدى نجل شقيق عضو مجلس النواب على ضابط شرطة بالفيوم

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو بعنوان (نجل شقيق عضو مجلس نواب يتعدى على ضابط شرطة أمام أعين الناس).





تبين من الفحص حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة سنورس بالفيوم، بين عامل وآخرين (طرف أول) ومزارع وآخرين (طرف ثانى) وإصابة العامل بكدمات متفرقة.





وأثناء قيام أحد الضباط وأمين شرطة من قوة المركز، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" تنامى إلى سمعه المشاجرة وتوجه لمكان الواقعة وقام بفضها والفصل بين طرفيها بمشاركة الأهالى من بينهم (إبن شقيق عضو مجلس النواب) والذى قام بالتعدى بالسب على طرفى المشاجرة للفصل بينهما والحيلولة دون إشتباكهما.



