برلماني يكشف سبب ارتفاع الدولار المفاجئ.. ويتوقع التراجع مع انحسار كورونا

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر. جاء ذلك بعد أن



