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برلمان

برلماني يكشف سبب ارتفاع الدولار المفاجئ.. ويتوقع التراجع مع انحسار كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:18 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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حسن رضوان
قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية بشكل كبير وملحوظ هو تمسك البنك المركزي بدعم الدولار وتحريره مرة واحدة، بمعنى أن البنك المركزى قام بإعلان ارتفاعه 25 قرشًا فى يوم واحد وهو ما ادى زيادة فى الاسواق بشكل مفاجئ.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض تحرير سعر الدولار ببطء فبدلا من الإعلان عن ارتفاعه 25 قرشًا فى يوم واحد كان من المفترض أن يتم الإعلان كل يوم تدريجيا عن زيادة الدولار قرش واحد فقط حتى لا تتأثر السوق بهذه الزيادة.

وأشار عضو مجلس النواب الى أنه مع دخول  قرض الـ  5.2 مليار دولار  من صندوق النقد الدولي فى حساب البنك المركزى سيكون هناك استقرار فى سعر الدولار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن همع رحيل فيروس كورونا المستجد سينخفض سعر الدولار.

جاء ذلك بعد أن انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح ما بين 3  و4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.

وانخفض سعر الدولار بقيمة 3 قروش فى بنوك ( الأهلى المصرى ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ) ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى المصرف المتحد 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع متراجع بقيمة 4 قروش.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنك بركة نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

و استقر فى البنك التجارى الدولى عند16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.
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