برلماني يكشف سبب ارتفاع الدولار المفاجئ.. ويتوقع التراجع مع انحسار كورونا

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية بشكل كبير وملحوظ هو تمسك البنك المركزي بدعم الدولار وتحريره مرة واحدة، بمعنى أن البنك المركزى قام بإعلان ارتفاعه 25 قرشًا فى يوم واحد وهو ما ادى زيادة فى الاسواق بشكل مفاجئ.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض تحرير سعر الدولار ببطء فبدلا من الإعلان عن ارتفاعه 25 قرشًا فى يوم واحد كان من المفترض أن يتم الإعلان كل يوم تدريجيا عن زيادة الدولار قرش واحد فقط حتى لا تتأثر السوق بهذه الزيادة.
وأشار عضو مجلس النواب الى أنه مع دخول قرض الـ 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي فى حساب البنك المركزى سيكون هناك استقرار فى سعر الدولار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن همع رحيل فيروس كورونا المستجد سينخفض سعر الدولار.