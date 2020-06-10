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محافظات

للتلاعب في الأسعار والدقيق.. تحرير محاضر تموينية في الدقهلية.. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:30 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
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همت الحسينى
شنّت إدارة التموين بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، حملة تموينية، بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل الوزارة، ومباحث التموين برئاسة العميد حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط، مخبز لشخص يدعى "سامح. ف. م" في قرية كفر عوض، ينتج خبزا ناقص الوزن، ومخبز لـ "ابراهيم. م م" في قرية ميت اشنا ينتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية .

كما تم تحرير المحاضر، أرقام "٣٧٢٩ لسنة ٢٠٢٠ - جنح اجا امن دولة طوارئ" ضد "فاطمة ا. ذ" صاحبة محل بقالة في قرية شبراويش، و"٣٧٣٠ جنح اجا امن دولة طوارئ"، ضد "نجاح. ع. ا" صاحبه محل بقالة بذات القرية و"٣٧٣١" ضد عبدالحميد .م. ع صاحب محل بقالة بقرية ميت ابوالحارث و"٣٧٨٥" ضد السيد. م .ف صاحب محل بقالة بقرية ميت العامل وذلك لبيعهم السجائر بازيد من السعر الرسمى.

كما تم تحرير المحاضر، أرقام ٣٧٧٨ضدعبدالغفار. ع. ن صاحب مطعم بقرية ميت العامل و٣٧٧٩ضدسمير م. ج صاحب محل بقالة بذات القرية و٣٧٨٠ضد مصطفى م ا.ا صاحب محل بقالة بقرية صهرجت الصغرى و٣٧٨١ضد ماجد ا .ا .صاحب محل قطع غيار درجات نارية بقرية ميت العامل و ٣٧٨٢ضدعلى. ا .ع صاحب محل حدايد وبويات بذات القرية و٣٧٨٣ ضد ع. ع. ط صاحبه مطعم بذات الناحية و٣٧٨٤ضد محمد .ر .ع صاحب محل بيع أعلاف بذات القرية؛ وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار.

نظمت الحملة، بإشراف العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر و يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا وعبدالناصرابوالفتوح و ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وعبدالخالق الناقر مفتشوا الإدارة و بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر .

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