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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 10 يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020، وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى ليسجل 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.


 سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم 4.30 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.21جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.20جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وأكدت مصادر أن السلطات السعوية قد تسمح حج 20% فقط من العدد المعتاد من حجاج كل دولة بحسب وكالة رويتز .
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