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تعبر قناة السويس اليوم.. 10 معلومات عن HMM OSLO ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
تستعد قناة السويس، اليوم الأربعاء، لعبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم وهي HMM OSLO

وقالت قناة السويس في بيان لها، إنه من المقرر عبور السفينة في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.

وتعد السفينة العملاقة هى الثانية ضمن سلسلة تضم 12 سفينة عملاقة هي الأكبر عالميًا والمقرّر عبورهم لقناة السويس تباعًا.

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وتتجه سفينة الحاويات إلى أوروبا عابرة قناة السويس، مكررة إنجازًا حققته السفينة الشقيقة HMM Algeciras، أكبر سفينة حاويات في العالم، والتي عبرت القناة في 25 مايو الماضي، والتي كانت باكورة تعاقد أبرمته الشركة الكورية مع ترسانتيَ دايو لبناء السفن، وسامسونج للصناعات الثقيلة لبناء 12 سفينة حاويات بنفس النوعية والتصميم والحجم.

طولها 400 متر عرض 61.5 متر ، ترفع علم بنما ، قادمه من بوسان الكوري ومتجهه الي روتردام بهولندا ، حمولتها 24 الف حاوية ، لكن رحله بكره محملة بـ 19 الف حاوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، بثا مباشرا لعبور السفينة العالمية مجراها الملاحي، في سابقة هي الاولي، وضمن اجراءات الهيئة لمكافحة انتظار فيروس كورونا. 

من جهته، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملاءمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وشهدت قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة في رحلتها المتجهة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.
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